У Києві обрано переможця конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу «Героям-киянам»



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Парк Хрещатий

Головний архітектор столиці: Цей меморіальний комплекс стане символом Києва та уособленням героїчного подвигу наших земляків, що віддали своє життя під час бойових дій на сході України

Авторитетне журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу визначило найкращий ескізний проект Меморіального комплексу «Героям–киянам, що загинули за цілісність та незалежність України» та обрало переможця. Про це повідомили у Департаменті містобудування та архітектури.

«Я вдячний усім, хто взяв участь у конкурсі та запропонував свої проекти. Завдання було надвідповідальне і 10 учасників із 12-ти впоралися з умовами конкурсу. Після доопрацювання проекту-переможця він має з’явитися у парку «Хрещатий» на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі», – прокоментував директор Департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор Києва Олександр Свистунов.

Автор проекту-переможця київський архітектор Наталія Абанькова. В основі композиції скульптурної групи закладено ідею розповіді про громадян-патріотів, які рушили на захист своєї Батьківщини від ворожої навали.

Як пояснює авторка, історично так склалося, що протягом останньої тисячі років основні загрози незалежності, на жаль, надходили зі сходу. Саме тому символ сходу зображений з північно-східної сторони скульптурної групи. Через втрати і боротьбу, які символізують вибух та посічені дерева, завдяки героям-захисникам українське суспільство прямує до світлого майбутнього.

«Цей меморіальний комплекс стане символом Києва та уособленням героїчного подвигу наших земляків, що віддали своє життя під час бойових дій на сході України. Це буде не просто пам’ятник, а місце великої шани, яке викликатиме повагу, зокрема, і своїм художнім рішенням», – зазначив Олександр Свистунов.

Виставка проектів-учасників знаходиться у відкритому доступі в Центральному будинку архітектора (3-й поверх) за адресою: вул. Грінченка, 7.