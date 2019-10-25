Троє жмеринчан встановили новий рекорд: 350 кілометрів на воді – за 8 днів



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Лише за тиждень вони перетнули 4 області, подолали бар’єри і пологи річок у 350 кілометрів, і отримали неймовірні враження від нової подорожі.

Ці відчайдухи – жителі нашого міста, троє жмеринчан – Сергій Зозульов, Сергій Покришка та Сергій Школяр.

Ще в травні чоловіки встановили свій власний рекорд з рафтингу, коли, долаючи по 60км вдень, пройшли водний шлях від Гніваня до Печори. А цього разу вирішили прокласти новий маршрут, охопивши Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку області.

«Ми дісталися автомобільним транспортом до Заліщиків, а вже звідти розпочали туристичну мандрівку на каяках. Передати словами враження від поїздки просто нереально. Навіть коли показуємо друзям фото, вони запитують: «Це ви десь в Норвегії?» (ред. – посміхаються) У нас в Україні є багато надзвичайних місць, і цю красу ми часто просто не помічаємо. А прагнемо їхати десь за кордон», – розповідає Сергій Зозульов.

Справжній острів із Робінзонами

З самого ранку і до вечора чоловіки долали десятки кілометрів, а ввечері ставили намети і смакували вечерю, приготовлену на вогнищі. У такий спосіб вони допливли до острівця в селищі Бакота, неподалік від Кам’янець-Подільського, і познайомилися із сім’єю, яка переїхала зі столиці і живе на цьому острові.

«Олег з сім’єю переїхав з Києва і проживає на цьому острові. Шумну столицю змінили на гармонію з природою: вживають натуральні продукти, займаються господарством, і виховують діток. Вони дуже гостинно нас приймали, і хоч далеко від цивілізації, у них є все для життєвих потреб», – говорить Сергій Зозульов і показує фото з табличкою на острові «Край Земли».

Духовна краса додає сили і особливої енергії

Під час мандрівки чоловіки відвідали унікальні духовні пам’ятки, які вражають своєю сакральністю та архітектурою. Бакотський скельно-печерний монастир, Галицький чоловічий монастир та національний природний парк «Подільські товтри».

«Скельно-печерний монастир розміщений на схилі білої гори в обриві берега, тут є 3 печери і гробниці, вирубані в підлозі. На камінні є написи та ікони з ликом святих. У цих місцях панує особлива енергетика, ніби тебе хтось огортає теплом і спокоєм. Вражає своєю архітектурою і Галицький чоловічий монастир, який дуже схожий на Ластівчине гніздо в анексованому Криму».

Змучені, але щасливі незабутньою подорожжю, чоловіки довеслували до Ново-дністровська, а до Жмеринки поверталися вже автомобілем.

Жмеринчани висловлюють подяку за сприяння у поїздці секретарю міської ради Юрію Світлаку, подільській агенції регіонального розвитку, громадській організації «Моя Северинівка» та магазину «EvroZona», який надав туристичне спорядження.

Джерело: zhmerynka.city