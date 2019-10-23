Вінничан запрошують на показ дитячої моди від провідних дизайнерів України



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27 жовтня у Вінниці відбудеться показ дитячої моди Kids Fashion Show Vinnitsya 19/20

Захід проходитиме у спортивному комплексі «Нокаут». Участь в ньому візьмуть 130 дітей з різних куточків України. Юні моделі віком 3-14 років презентуватимуть модний одяг від відомих українських брендів та дизайнерів.

Kids Fashion Show Vinnitsya проходитиме вп'яте. Захід покликаний об'єднати талановитих дітей та дизайнерів у створенні нових ідей та стилю. В показі візьмуть участь 130 дітей з різних регіонів України віком 3-14 років. Вони попередньо пройшли кастинг на участь в шоу. Кожне місто має свій стиль, що має відображати його унікальність.

На показі представлять свій одяг українські дизайнери та модні бренди з Вінниці, Києва, Хмельницького, Львова, Кропивницького, а також Італії.

Обрана тема цьогорічного заходу – «CITY». За словами організаторів, вона закликає суспільство озернутись навколо та, полишаючи метушню буденності, побачити фантастичні і неймовірні краєвиди, які нас оточують. Адже міста зберігають в собі тисячолітні історії та мають унікальне сучасне обличчя, своєрідний індивідуальний шарм та кольорову палітру. Гості заходу в цей день зможуть відчути яскраві вогні Нью Йорку та елегантний подих Парижу, нестримний смак сонячного Лос Анжелесу та витонченість Італії.

Ведучий шоу-програми - Олександр Теренчук.

Показ проходитиме за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 1, початок о 16:00. Уточнити інформацію та замовити квитки можна за тел: 097-977-71-97

Джерело: Vinbazar