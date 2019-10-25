  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Довгожителя серед експрезидентів США Картера виписали з лікарні

    • Розсилка
    Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки - Довгожителя серед експрезидентів США Картера виписали з лікарні
    Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки

    95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу

    Колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

    Про це повідомляє CNN в своєму Twitter.

    Як зазначається, після виписки з медичної установи він планує продовжити реабілітацію у себе вдома в Плейнсі, розташованому в штаті Джорджія.

    До цього стало відомо, що 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

    аніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

    До слова, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі випустила інформаційний бюлетень про імпічмент президента Дональда Трампа.

    Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

    здоров'я США рекорд президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ