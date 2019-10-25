Довгожителя серед експрезидентів США Картера виписали з лікарні



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Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки

95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу

Колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

Про це повідомляє CNN в своєму Twitter.

Як зазначається, після виписки з медичної установи він планує продовжити реабілітацію у себе вдома в Плейнсі, розташованому в штаті Джорджія.

Former President Jimmy Carter is released from the hospital after treatment for a pelvic fracture sustained during a fall at his home https://t.co/cwB7Hipzts pic.twitter.com/VkEjRswppo — CNN Breaking News (@cnnbrk) 24 жовтня 2019 р.

До цього стало відомо, що 95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу.

аніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі випустила інформаційний бюлетень про імпічмент президента Дональда Трампа.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.