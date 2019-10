Довгожителя серед експрезидентів США Картера виписали з лікарні

95-річний Картер впав в своєму будинку і був госпіталізований з переломом кісток тазу

Колишній президент США Джиммі Картер покинув лікарню після лікування перелому.

Про це повідомляє CNN в своєму Twitter.

Як зазначається, після виписки з медичної установи він планує продовжити реабілітацію у себе вдома в Плейнсі, розташованому в штаті Джорджія.

Former President Jimmy Carter is released from the hospital after treatment for a pelvic fracture sustained during a fall at his home https://t.co/cwB7Hipzts pic.twitter.com/VkEjRswppo