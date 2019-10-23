У Німеччині глядачі аплодували вінницьким боксерам



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Спортсмени здобули шість нагород

З початку жовтня вінницькі боксери привезли додому шість нагород. Спортсмени здобули медалі на чемпіонаті України та під час змагання в Німеччині. За кордоном українці перемогли своїх суперників, за що іноземні глядачі аплодували і просили зробити спільне фото.

Тренери вінницьких чемпіонів розповіли про досягнення своїх підопічних.

З 7 по 13 жовтня Одеса приймала чемпіонат України з боксу серед юніорів, який присвячений пам'яті майстра спорту СРСР Романа Песіна. Його учасниками стали 16 вінничан.

«Ми маємо три других місця – Максим Майданець, Олександр Яровий та Максим Горбань. Матвій Шамалюк виборов третє місце.

Для вінницьких спортсменів це вкрай важливі змагання. Формується збірна команда України. Хлопці доклали багато зусиль, були і піт, і кров, але показали гарний результат», - говорить старший тренер збірної серед юніорів Олексій Литвинюк.

Вінничан також готували: Денис Осадчук, Микола Шамалюк, Сергій Жураківський та Микола Маньковський.

Перемога у цьому чемпіонаті відкрила юним боксерам шлях до збірної України та до участі у чемпіонаті Європи.

Для Матвія Шамалюка це перші змагання такого рівня. Хлопець виборов третє місце. Зізнається, задоволений таким результатом.

Максим Горбань мав досвід участі в чемпіонатах України, але раніше йому не вдавалося отримати призове місце. Цьогоріч, провівши чотири бої, повернувся додому зі «сріблом».

Олександр Яровий – найдосвідченіший боксер команди. Серед його досягнень – два других місця і два третіх місця на чемпіонатах України. На турнірі пам’яті Романа Песіна хлопець піднявся на другу сходинку п’єдесталу.

Максим Майданець – «срібний» фіналіст турніру у Словаччині, тричі брав участь у чемпіонатах України, але вперше став призером. Вінницький спортсмен зізнається, що мав гідних суперників,тому задоволений своїм результатом, а саме – другим місцем.

З 17 по 20 жовтня вінничани у складі збірної боксували на ринзі в Німеччині. У місті Лар відбулася товариська зустріч між командами двох країн, що закінчилася з рахунком 8/2 на користь українців. Глядачі аплодували нашим спортсменам і просили зробити спільне фото.

У складі збірної були хлопці з Вінниці - Геннадій Масленніков, Ігор Ковтун та Максим Жигаров.

«Всі чудово відпрацювали. На жаль, Максиму Жигарову не підняли руку, але він гарно себе проявив. Тому ми вважаємо, що результат був несправедливий.

Для хлопців це важливі змагання. Вже через два місяці Ігор Ковтун і Максим Жигаров будуть пробувати себе у дорослому боксі. Це безцінний досвід для того, щоб перевірити себе у дорослому боксі, де немає шоломів, є небезпека отримати якесь розсічення.

До того ж, змагання за кордоном мають певну психологічну підготовку - незнайомі суперники. Якщо в Україні всіх опонентів знають в обличчя і не раз ними боксували, то тут були зовсім інші емоції, з якими потрібно боротися», - зазначає старший тренер збірної команди України серед чоловіків до 22 років Сергій Глущенко.

Тренер розповідає, що німці дуже приязно прийняли українських спортсменів, а після завершення поєдинків зустріли їх в залі – з оплесками.

«Коли закінчився останній поєдинок, ми всією командою зібралися у роздягальні і вирішили зробити командне фото. Щоб був гарний фон, вийшли до рингу. Коли ми вийшли в зал, неочікувано для нас, глядачі почали аплодувати. Це стало сюрпризом, люди просили спільне фото і бажали успіху», - пригадує Сергій Глущенко.

Важливо, що збірна команда до 22 років останні роки на чемпіонаті Європи займає провідні місця. У 2017 році в чемпіонаті Європи брав участь Віталій Терещук, який посів 5 місце. Минулого року – Олексій Токарчук став чемпіоном Європи.

«Хочу подякувати голові спортивного комітету Вінницької ОДА Сергію Чернявському за допомогу підготовці до змагань», - додає Сергій Глущенко.

Джерело: vinnitsa.info