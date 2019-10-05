Під час копання траншеї вінничанина засипало землею



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Бійці ДСНС врятували людину, яку засипало ґрунтом

До Служби порятунку 101 від чергового лікаря екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що у Вінниці на вулиці С.Зулінського, 27, під час копання траншеї чоловіка засипало землею.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«На виклик було направлено одразу два підрозділи держаних пожежно-рятувальних частин обласного центру», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що чоловік знаходиться на глибині близько двох метрів. За допомогою спецобладнання рятувальники звільнили постраждалого чоловіка з-під ґрунту.

На проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та дві одиниці спеціальної техніки.