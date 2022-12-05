Головна Вінниця Відео
search button user button menu button

На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
Чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна
фото: СБУ

За «співпрацю» зловмисник запропонував 400 доларів хабаря

24-річний житель Вінницької області за 400 доларів США намагався «домовитись» з прикордонниками про сприяння у незаконному перетині державного кордону України. Як повідомляє поліція, зловмисника затримали у смт Піщанка одразу після вчинення злочину. 

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євген Кронівець, правопорушник не мав законних підстав для перетину кордону. Для того, щоб прикордонники посприяли йому в безперешкодному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску, зловмисник запропонував їм 400 доларів США.

Кошти вилучені.

Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

За такий злочин чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Мелітополі СБУ викрила колаборантку, яка віддала школи під казарми.

Теги: злочин поліція прикордонники розслідування хабар чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поплічниця окупантів сподівалася уникнути покарання
СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині
30 листопада, 12:29
Горе водія засудили на п'ять років
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
28 листопада, 18:53
На Вінниччині два брати продавали автомобілі, ввезені як гумдопомогу
На Вінниччині два брати продавали автівки під виглядом гуманітарки
30 листопада, 04:57

Відео

На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)
Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)
Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)
Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)
Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)
Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)
У Вінниці жінка вкрала іграшки, які жителі принесли на місце ракетного удару Росії (відео)
У Вінниці жінка вкрала іграшки, які жителі принесли на місце ракетного удару Росії (відео)
На Вінниччині діти зробили музичний подарунок для захисників (відео)
На Вінниччині діти зробили музичний подарунок для захисників (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
64K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
28K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
25K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
21K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту