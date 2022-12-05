На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
За «співпрацю» зловмисник запропонував 400 доларів хабаря
24-річний житель Вінницької області за 400 доларів США намагався «домовитись» з прикордонниками про сприяння у незаконному перетині державного кордону України. Як повідомляє поліція, зловмисника затримали у смт Піщанка одразу після вчинення злочину.
Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євген Кронівець, правопорушник не мав законних підстав для перетину кордону. Для того, щоб прикордонники посприяли йому в безперешкодному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску, зловмисник запропонував їм 400 доларів США.
Кошти вилучені.
Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
За такий злочин чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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