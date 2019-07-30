Теплицю з коноплями виявили прикордонники на Вінниччині



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Власник насадив сотню кущів

В одному з прикордонних сіл Ямпільського району Вінницької області працівники Могилів-Подільського загону виявили теплицю з коноплями. На перевірку вирушила міжвідомча група у складі прикордонників та поліцейських, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили близько 100 кущів конопель, які вирощувалися у парнику.

Господаря «плантації» правоохоронці затримали. Насадження нарковмісної рослини знищено згідно зі встановленим порядком. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження.