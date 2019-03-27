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    У Вінниці невідомі намагалися пограбувати магазин техніки. Кримінальну подію зафіксувала камера

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    У Вінниці невідомі намагалися пограбувати магазин техніки. Кримінальну подію зафіксувала камера

    Чоловікам не вдалось здолати двері

    Сьогодні, 27 березня, у Вінниці невідомі намагались пограбувати магазин «ВМ-Техніка» на Коцюбинського. Про це повідомляють на офіційній сторінці крамниці в Фейсбук. 

    «В 2:57 відбулася невдала спроба проникнення в один з магазинів мережі ВМ-Техніка, що знаходиться у м. Вінниці по вул.Коцюбинського 78.

    Якщо хтось, щось знає і це допоможе знайти покидьків - прохання писати в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером 55-68-78, або 102 за серйозну винагороду. Анонімність гарантується.

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    P.s. Зухвалість з якою поганці ломали двері під камери, в добре освітленому місці, біля проїжджої частини вказує на відчуття повної безкарності злочинців. Назад у 90-ті ми не повернемося. Зло має бути покаране», - зазначають у спільноті.

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