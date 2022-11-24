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Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)
Автівка стала грізною зброєю
скріншот з відео

Свої цілі установка вражає ракетами від градів

Вінницькі майстри разом із військовими переобладнали звичайну автівку в бойову. Замовлення отримали від артилеристів, яким потрібна була мобільна техніка із «вбивчим характером».

Як повідомляє ВітаТБ, свої цілі установка вражає ракетами від градів. Аби оборонцям було безпечніше працювати, автоелектрики виготовили пульт керування, завдяки якому запуск боєприпасів здійснюється з відстані 20 метрів.

«Виникла потреба в мобільних машинах для точкових ударів. Вона наносить прицільний вогонь. Може вести на 16-18 кілометрів. Розліт ракет 12-15 метрів максимум», – розповів волонтер Денис Романовський.

Нагадаємо, Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки, щоб наблизити закінчення війни з російськими військами. Зокрема, й далекобійні ракети Atacms. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Теги: автомобіль Вінниччина озброєння допомога ЗСУ

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