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Люксембург оголосив про надання Україні бронеавтомобілів

Надія Клочко
glavcom.ua
Люксембург оголосив про надання Україні бронеавтомобілів
Люксембург передає Україні декілька броньованих автомобілів Humvee
фото: François Bausch/Twitter

Міністр оборони Люксембургу запевнив, що його крана підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV, також відомі, як Humvee (Хамві). Про це повідомив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауша.

За словами міністра, армія Люксембургу та міноборони підтримують Збройні сили України. Саме тому, його країна передасть на потреби українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.

«Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», – додав він.

Бауш також повідомив, що армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС, яка має наметі навчити 15 тис. українських військових. Уряд Люксембургу для цього має прийняти відповідний регламент.

Люксембург оголосив про надання Україні бронеавтомобілів фото 1
Люксембург оголосив про надання Україні бронеавтомобілів фото 2

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Люксембург передав Україні 30 3D-сканерів, за допомогою яких можна сканувати великі території та збирати докази щодо воєнних злочинів, учинених росіянами.

Також відомо, що уряд Люксембургу надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії. 

До слова, Люксембург є однією з держав-лідерів Європи, які у рамках санкцій проти країни-агресорки заблокували рахунки фізичних та юридичних осіб із Росії. Люксембург заморозив активи росіян на суму 5,5 млрд євро

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Теги: війна допомога ЗСУ Люксембург

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