Adobe почала тестувати безкоштовне використання Photoshop

Зараз безкоштовну версію тестують серед користувачів з Канади

Компанія Adobe розпочала тестування офіційної безкоштовної версії фоторедактора Adobe Photoshop. Як повідомляє The Verge, йдеться про використання веб-версії відомої програми.

Зазначається, що зараз безкоштовну версію тестують серед користувачів з Канади. Для отримання повноцінного доступу до Photoshop через браузер потрібно створити обліковий запис Adobe.

«Ми хочемо зробити [Photoshop] більш доступним для того, щоб більше людей могли випробувати та випробувати нашу програму», – повідомила віце-президент Adobe Марія Яп.

У майбутньому компанія планує відключити деякі функції, зробивши їх доступними лише платним передплатникам. Однак у Adobe запевнили, що у вільному доступі буде достатньо інструментів Photoshop для виконання найпопулярніших функцій.

Adobe уперше випустила свою веб-версію Photoshop у жовтні 2021 року. Тоді в компанії зазначали, що розробили такий варіант фоторедактора насамперед як інструмент спільної роботи.