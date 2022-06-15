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    Технології

    Adobe почала тестувати безкоштовне використання Photoshop

    Стало відомо про офіційну безкоштовну версію Photoshop - Adobe почала тестувати безкоштовне використання Photoshop
    Стало відомо про офіційну безкоштовну версію Photoshop
    фото: Depositphotos

    Зараз безкоштовну версію тестують серед користувачів з Канади

    Компанія Adobe розпочала тестування офіційної безкоштовної версії фоторедактора Adobe Photoshop. Як повідомляє The Verge, йдеться про використання веб-версії відомої програми.

    Зазначається, що зараз безкоштовну версію тестують серед користувачів з Канади. Для отримання повноцінного доступу до Photoshop через браузер потрібно створити обліковий запис Adobe.

    «Ми хочемо зробити [Photoshop] більш доступним для того, щоб більше людей могли випробувати та випробувати нашу програму», – повідомила віце-президент Adobe Марія Яп.

    У майбутньому компанія планує відключити деякі функції, зробивши їх доступними лише платним передплатникам. Однак у Adobe запевнили, що у вільному доступі буде достатньо інструментів Photoshop для виконання найпопулярніших функцій.

    Adobe уперше випустила свою веб-версію Photoshop у жовтні 2021 року. Тоді в компанії зазначали, що розробили такий варіант фоторедактора насамперед як інструмент спільної роботи.

    Теги: фотограф Канада технології
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    Adobe почала тестувати безкоштовне використання Photoshop