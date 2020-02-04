Франція готова допомогти Україні в дослідженні «чорних скриньок» літака МАУ – посол



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Нещодавно Іран запросив українських фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака МАУ

У Франції є «технічна можливість та політична воля» для аналізу «чорних скриньок»

Франція позитивно ставиться до можливості дослідити «чорні скриньки» літака компанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані 8 січня.

Про це «Громадському» повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«Позиція Франції щодо можливості дослідити «чорні скриньки» у Франції є цілком позитивною. Я про це офіційно повідомив Міністерство закордонних справ України. Якщо буде запит з українського боку - ми готові», - зазначив посол.

Він додав, що Францію також зачепила трагедія з українським Boeing.

«З цього приводу був контакт між президентами Франції та України. І Україна може розраховувати на допомогу, якщо буде запит на транспортування «чорних скриньок»до Франції. У нас одна з найкращих у світі лабораторій для аналізу «чорних скриньок». У нас є технічна можливість та політична воля це зробити», - наголосив посол.

Як відомо, Іран запросив українських фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

3 лютого стало відомо, що Іран відмовився ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ через злив інформації в ЗМІ.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.