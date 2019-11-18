Airbus вирішила створити еколітаки



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Airbus разом з іншими великими авіабудівельними компаніями хочуть скоротити викиди вдвічі до 2050 року.

Літаки на 100 пасажирських місць з нульовим викидом вуглецю можуть з'явитися в 2030-х роках

Французька компанія Airbus планує створити екологічні літаки, що не забруднюватимуть навколишнє середовище.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виконавчого директора компанії Сандру Шеффер.

Таким чином французи реагують на те, що населення Землі стурбоване забрудненням навколишнього середовища від авіатранспорту.

«Літаки на 100 пасажирських місць з нульовим викидом вуглецю, що будуть виконувати регіональні рейси, можуть з'явитися в 2030-х роках. На літаках з великою дальністю польоту, таких як авіалайнер Airbus A350, планують використовувати нові технології, які також допоможуть скоротити шкідливі викиди», - розповіла Шеффер.

Airbus разом з Boeing і іншими великими авіабудівельними компаніями хоче скоротити викиди вдвічі до 2050 року.

«Сьогодні не існує єдиного рішення для виконання цих зобов'язань, але є кілька рішень, які спрацюють, якщо ми зберемося разом», - додала вона.

Цікаво, що ініціатива компанії Airbus збіглася з пропозицією керівництва відразу декількох країн Європейського союзу. Вони планують вводити новий екологічний податок для авіаперевізників. Офіційні особи впевнені, що це дозволить зробити авіапарк більш екологічним.

Як повідомлялося, Airbus тестує технологію «розумного салону».