У WhatsApp переклали відповідальність за поширення вірусів на іншу фірму



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Користувачі WhatsApp стали жертвами кіберзлочинців, які незаконно встановили на їх приладах програми для стеження

WhatsApp звинуватив NSO Group, а також материнську фірму Q Cyber Technologies в шпигунстві за користувачами

Співробітники месенджера WhatsApp звинувачують NSO Group, а також материнську фірму Q Cyber Technologies в шпигунстві за користувачами за допомогою шкідливих програм.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що співробітники меседжера подали до суду в штаті Каліфорнія США на компанію, що базується в Ізраїлі.

За словами представників WhatsApp, це перший випадок, коли месенджер вживає заходів проти приватної компанії, що атакувала користувачів. Вони мають намір домогтися заборони на використання сервісу для NSO Group.

Навесні цього року стало відомо, що користувачі WhatsApp стали жертвами кіберзлочинців, які незаконно встановили на їх приладах програми для стеження.

Вірус проникав у гаджети за допомогою дзвінка через месенджер, навіть якщо користувач не відповідав на виклик. Дані про вхідний дзвінок відразу стиралися.

Використовуючи дірку у захисті сервісу, хакери встановлювали програмне забезпечення як на пристрої Android, так і на гаджети з iOS. Ця програма, названа Pegasus, дозволяла прослуховувати користувачів і вести відео- та фотозйомку. Вона була створена для потреб розвідки компанією NSO Group: тоді співробітники заявили, що основною метою стеження були терористи.

У WhatsApp порадили всім користувачам без винятку (більше 1,5 мільярда осіб) оновити програму, щоб закрити дірку у захисті.

Джерело: Газета.Ru