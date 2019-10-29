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    Технології

    У США презентували зубну щітку зі штучним інтелектом

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    Під час чистки зубів щіткою зі штучним інтелектом у фірмовому додатку на телефоні активується таймер і підказки, як слід далі проводити процедуру - У США презентували зубну щітку зі штучним інтелектом
    Під час чистки зубів щіткою зі штучним інтелектом у фірмовому додатку на телефоні активується таймер і підказки, як слід далі проводити процедуру

    Зубна щітка Genius X зі штучним інтелектом від Oral-B допоможе вам з визначенням необхідного часу для чистки зубів кожного дня - пишуть розробники

    Бренд Oral-B корпорації Procter & Gamble презентував зубну щітку Genius X зі штучним інтелектом.

    Про це повідомляє портал Business Wire.

    «Зубна щітка Genius X зі штучним інтелектом від Oral-B допоможе вам з визначенням необхідного часу для чистки зубів кожного дня», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє портал, Oral-B після зібрання даних із 2 тисяч сесій чистки зубів створила алгоритм, який допоможе людям покращити сам процес чистки власних зубів.

    Так, коли користувач починає чистити зуби, у фірмовому додатку на телефоні активується таймер і підказки, як слід далі проводити процедуру.

    Genius X також використовує спеціальні сенсори, які відстежують, чи не занадто сильно користувач тисне на емаль і ясна, й чи не занадто довго чистить він або вона одне і те ж місце.

    здоров'я США технології
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