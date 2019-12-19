Американський журнал назвав автомобіль кращим гаджетом десятиліття



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«Кращим гаджетом десятиліття» став електрокар Tesla Model S

До рейтингу електрокар додали тому, що він диктує абсолютно нові стандарти для автоіндустрії і почасти є гаджетом

Електрокар Tesla Model S порівняли з iPod і включили до рейтингу «Кращих гаджетів десятиліття».

Такий рейтинг оголосив популярний американський журнал Time.

Видання зазначає, що цей автомобіль змінив траєкторію всієї автомобільної промисловості, змушуючи конкурентів «прийняти електричне майбутнє». Також говориться, що Tesla Model S вперше довела, що електромобіль може бути крутим.



Журнал повідомляє, що до рейтингу авто додали, бо воно диктує абсолютно нові стандарти для автоіндустрії і почасти є гаджетом.

Зокрема, Model S має офлайн оновлення, величезний сенсорний дисплей і розширені можливості автопілота. «Уявіть, що Tesla Model S – це iPod серед автомобілів – якщо ваш iPod зможе розігнатися до сотні за 2,3 секунди», - йдеться у підписі до електрокара.

Також видання наголосило, що Model S насправді автомобіль 2022 року, а не 2012.

Крім електрокара у рейтинг також увійшли:

планшет Apple iPad,

одноплатний комп'ютер Raspberry Pi,

мережевий медіаплеєр Google Chromecast, дрон DJI Phantom,

розумна колонка Amazon Echo, Apple Watch,

навушники Apple AirPods,

ігрової консолі Nintendo Switch,

адаптивний контролер Xbox для людей з обмеженими можливостями.

