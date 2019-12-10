Не вписався: Ілон Маск збив огорожу за кермом Tesla Cybertruck
Інцидент стався недалеко від ресторану в передмісті Лос-Анджелеса
Кузов Tesla Cybertruck виконаний з високоміцної сталі
Глава компанії Tesla Ілон Маск під час поїздки за кермом електричного пікапа Cybertruck протаранив стовпчик огорожі.
Відеозапис інциденту опублікували на YouTube-каналі Best Of Compilations.
Інцидент стався недалеко від ресторану в передмісті Лос-Анджелеса, куди Маск в компанії з актором Едвардом Нортоном і співачкою Грайм, приїхали на вечерю.
Як відомо, кузов Tesla Cybertruck виконаний з високоміцної сталі.
Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.
Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в $39990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990.
Також Ілон Маск повідомив, що у електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія.
До слова, колишній мер Новодністровська Руслан Панчишин зробив попереднє замовлення електричного пікапа Tesla Cybertruck від компанії Ілона Маска.