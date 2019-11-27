У електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія - Ілон Маск
Перший електричний пікап Tesla, що розробляється з початку 2010-х років, виділяється ретро-футуристичним дизайном
Голова компанії Tesla повідомив, що на електропікап уже є 200 тис. попередніх замовлень у США
Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що у майбутньому може з'явитися маленька версія суперфутуристичного електропікапа Cybertruck.
Про це він написав у Twitter.
«У довготривалій перспективі, напевно, є сенс розробити менший за розмірами Cybertruck», - повідомив Маск, відповідаючи на запитання про можливу мініверсію Cybertruck.
Він додав, що на електропікап уже є 200 тис. попередніх замовлень у США.
Як повідомлялося, 22 листопада Tesla офіційно представила електричний «бронетранспортер з майбутнього».