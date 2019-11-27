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    Технології

    У електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія - Ілон Маск

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    <p>Перший електричний пікап Tesla, що розробляється з початку 2010-х років, виділяється ретро-футуристичним дизайном</p> - У електропікапа Cybertruck може з'явитись мініверсія - Ілон Маск

    Перший електричний пікап Tesla, що розробляється з початку 2010-х років, виділяється ретро-футуристичним дизайном

    Голова компанії Tesla повідомив, що на електропікап уже є 200 тис. попередніх замовлень у США

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що у майбутньому може з'явитися маленька версія суперфутуристичного електропікапа Cybertruck.

    Про це він написав у Twitter.

    «У довготривалій перспективі, напевно, є сенс розробити менший за розмірами Cybertruck», - повідомив Маск, відповідаючи на запитання про можливу мініверсію Cybertruck.

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    Він додав, що на електропікап уже є 200 тис. попередніх замовлень у США.

    Як повідомлялося, 22 листопада Tesla офіційно представила електричний «бронетранспортер з майбутнього».

    США Електромобілі автомобіль Tesla Ілон Маск
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