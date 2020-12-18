Астрономи вперше зафіксували радіосигнал від екзопланети

Екзопланета знаходиться на відстані всього 50 світлових років від Землі в сузір'ї Волопаса

За допомогою радіотелескопу дослідники вперше зафіксували радіосигнал від екзопланети, яка обертається навколо зірки в сузір'ї Волопаса.

Про це повідомляє Science alert.

Вона знаходиться на відстані всього 50 світлових років від Землі в сузір'ї Волопаса

Американські астрономи запевняють, що з цим відкриттям зробили перші кроки до використання піків радіовипромінювання для розкриття нових екзопланетних загадок.

«Спостереження за полярним сяйвом планети – найбільш багатообіцяючий метод виявлення екзопланетних магнітних полів», – пояснив астроном Корнельського університету Джейк Тернер і його колеги в своїй новій статті.

Коли зоряний вітер – заряджені частинки, які виходять від зірки-господаря, – потрапляє в магнітне поле планети, зміна їх швидкості може бути виявлено як вражаючі зміни в радіовипромінюванні, статистично описувані як «стрибкоподібні».

Звичайно, щоб виявити шепіт таких радіосигналів, що виходять від екзопланети, вченим спочатку потрібен спосіб вийти за межі всього шуму з Землі та інших місць. Кілька років тому для цього команда розробила конвеєрну програму Borealis.

Вже було кілька попередніх виявлень нових планет з використанням цього радіовипромінювання, в тому числі на початку цього року, коли астрономи зв’язали радіохвильову активність із взаємодією між магнітним полем зірки GJ 1151 і потенційною планетою розміром з Землю. Але все це ще належить підтвердити подальшими радіоспостереженнями.

До слова, колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями та побудували підземну базу на Марсі.