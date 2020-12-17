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    Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця: відео

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    Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця - Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця: відео
    Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця

    Капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою

    Капсула, випущена з китайського дослідницького зонду «Чан'є-5» із зразками місячного грунту, здійснила успішну посадку на території Внутрішньої Монголії в автономному районі Китаю.

    Про це повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA).

    Зазначається, що капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою. На її пошуки направлено рятувальний загін.

    Раніше китайський місячний зонд зібрав зразки місячної поверхні у найбільшому місячному морі «Океан бур». Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

    Капсула зонду містить близько двох кілограмів місячної породи і пилу. Це перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття.

    Теги: Китай космос наука
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