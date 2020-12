Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця: відео

Капсула, випущена з китайського дослідницького зонду «Чан'є-5» із зразками місячного грунту, здійснила успішну посадку на території Внутрішньої Монголії в автономному районі Китаю.

Про це повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Зазначається, що капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою. На її пошуки направлено рятувальний загін.

Several million miles traveled and weeks spent in the vacuum of space. China's Chang'e-5 lunar mission successfully ended with the retrieval of its capsule containing the first samples returned from the moon in over 40 years. See it unfold. pic.twitter.com/BJGh9ejQ4N