Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця: відео

Капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою

Капсула, випущена з китайського дослідницького зонду «Чан'є-5» із зразками місячного грунту, здійснила успішну посадку на території Внутрішньої Монголії в автономному районі Китаю.

Про це повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Зазначається, що капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою. На її пошуки направлено рятувальний загін.

Several million miles traveled and weeks spent in the vacuum of space. China's Chang'e-5 lunar mission successfully ended with the retrieval of its capsule containing the first samples returned from the moon in over 40 years. See it unfold. pic.twitter.com/BJGh9ejQ4N — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Praise for China's most complicated space mission



“There is no end for space exploration,” Chinese President Xi Jinping praised the success of the Chang’e-5 mission, which brought moon samples back to Earth. pic.twitter.com/6H5FkQJag4 — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Раніше китайський місячний зонд зібрав зразки місячної поверхні у найбільшому місячному морі «Океан бур». Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

Капсула зонду містить близько двох кілограмів місячної породи і пилу. Це перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття.