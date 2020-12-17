До Землі наближаються два астероїди

За тиждень до Землі наблизяться п'ять астероїдів

Три космічні об'єкти вже розминулися з нашою планетою, зближення ще двох очікується 18 грудня

Експерти американського космічного агентства NASA повідомили, що цього тижня до Землі наблизяться п'ять астероїдів.

Про це повідомляє NASA.

Три з них розминулися з нашою планетою в середу, 16 грудня.

За даними агентства, розміри згаданих космічних тіл досягали від десяти до 24 метрів у діаметрі. Одне з них розминулося із Землею на відстані 343 тисячі кілометрів.

Крім того, ще два астероїди пролетять на відстані 57,1 тисячі кілометрів і майже сім мільйонів кілометрів від Землі 18 грудня.

У момент максимального зближення перший виявиться ближчим до нашої планети, ніж Місяць. Діаметри цих космічних тіл становлять 6,8 метра і 30 метрів відповідно.

Раніше повідомлялося, що NASA не очікує зіткнення Землі з небезпечними астероїдами в доступному для огляду майбутньому.

До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.