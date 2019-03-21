Автомобілі Volvo оснастять системою розпізнавання п'яних водіїв



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Фото media.volvocars.com

З 2021 року Volvo оснащуватиме автомобілі вбудованими камерами для моніторингу поведінки водія - неуважних і нетверезих будуть примусово зупиняти

Компанія Volvo на початку березня оголосила, що з 2020 року добровільно обмежить максимальну швидкість на всіх своїх автомобілях до 180 км/год. Тепер компанія вирішила піти ще далі в питаннях забезпечення безпеки і анонсувала встановлення у салоні своїх автомобілів спеціальних камер і датчиків, які будуть стежити за станом водія.

Це дозволить системі автомобіля втрутитися, якщо за кермом знаходитиметься людина в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або неуважний водій, який не реагує на попереджувальні сигнали автомобіля і ризикує створити аварійну ситуацію, пише itc.ua.

Прикладами потенційно небезпечної поведінки можуть бути повна відсутність участі водія в рульовому управлінні, закриті очі водія або відсутність погляду на дорогу (протягом тривалого часу), надмірне виляння автомобіля між смугами або уповільнена реакція. Втручання може полягати в обмеженні швидкості автомобіля, повідомленні служби асистансу Volvo on Call, що потрібно зв'язатися з водієм, і, в крайньому випадку, зниження швидкості автомобіля і його безпечній парковці.

Камери для моніторингу будуть встановлюватися у всіх моделях бренду, починаючи з наступного покоління Volvo на модульній платформі SPA2 (з 2020-х років). Точна кількість камер та їх розташування у салоні автомобіля буде оголошено пізніше.

Volvo Cars також оголосила про запуск «Ключа турботи» (Care Key), який дозволить водіям під час передачі автомобіля в користування іншим людям, встановлювати обмеження максимальної швидкості. Ця система буде доступна для всіх автомобілів Volvo, починаючи з 2021 модельного року.