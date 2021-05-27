Безос анонсував, що піде з посади гендиректора Amazon у «сентиментальну» дату
Джефф Безос заснував Amazon 5 липня 1994 року. Рівно через 27 років він піде у відставку з поста гендиректора компанії
Джефф Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами
Засновник компанії Amazon Джефф Безос 5 липня офіційно піде з поста генерального директора компанії. Про це повідомляє CNN.
Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами. Посаду генерального директора займе Енді Яссі, який зараз займається веб-сервісами компанії.
Повідомляючи співробітникам про те, що залишає свій пост, Безос назвав дату «сентиментальною».
«Ми вибрали цю дату, тому що вона дорога мені. Це день, коли у 1994 році, рівно 27 років тому, компанія Amazon була заснована», – сказав він.
Вперше про бажання покинути свій пост Джефф Безос оголосив у лютому 2021 року.
Зазначимо, напередодні американський стрімінговий сервіс Amazon.com Inc. та голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.
До слова, у травні Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд.
У лютому Безос продав акції на суму приблизно $4,1 млрд, а в листопаді минулого року – на понад $3 млрд. Він обіцяв, що буде продавати акції Amazon на суму орієнтовно $1 млрд щороку, щоб профінансувати свою компанію з дослідження космосу Blue Origin.