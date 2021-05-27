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    Безос анонсував, що піде з посади гендиректора Amazon у «сентиментальну» дату

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    Джефф Безос заснував Amazon 5 липня 1994 року. Рівно через 27 років він піде у відставку з поста гендиректора компанії - Безос анонсував, що піде з посади гендиректора Amazon у «сентиментальну» дату

    Джефф Безос заснував Amazon 5 липня 1994 року. Рівно через 27 років він піде у відставку з поста гендиректора компанії

    Джефф Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами

    Засновник компанії Amazon Джефф Безос 5 липня офіційно піде з поста генерального директора компанії. Про це повідомляє CNN.

    Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами. Посаду генерального директора займе Енді Яссі, який зараз займається веб-сервісами компанії.

    Повідомляючи співробітникам про те, що залишає свій пост, Безос назвав дату «сентиментальною».

    «Ми вибрали цю дату, тому що вона дорога мені. Це день, коли у 1994 році, рівно 27 років тому, компанія Amazon була заснована», – сказав він.

    Вперше про бажання покинути свій пост Джефф Безос оголосив у лютому 2021 року.

    Зазначимо, напередодні американський стрімінговий сервіс Amazon.com Inc. та голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.

    До слова, у травні Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд.

    У лютому Безос продав акції на суму приблизно $4,1 млрд, а в листопаді минулого року – на понад $3 млрд. Він обіцяв, що буде продавати акції Amazon на суму орієнтовно $1 млрд щороку, щоб профінансувати свою компанію з дослідження космосу Blue Origin.

    Теги: кадрові зміни бізнес відставка Amazon
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    Безос анонсував, що піде з посади гендиректора Amazon у «сентиментальну» дату