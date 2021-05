Уже влітку космічний туризм може стати реальним: деталі важливої події

Компанія американського бізнесмена та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заявила, що вже 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Як пише BBC, серед космонавтів, ймовірно, буде й персонал компанії, але одне місце є на онлайн-аукціоні. Наразі невідомо, чи буде сам Безос летіти 20 липня.

Польоти New Shepard суборбітальні, тобто призначені для перевезення пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км над рівнем моря – так звану лінію Кармана, яка була визначена міжнародною угодою, як відправна точка в Космос.

«Лише 569 людей коли-небудь перетинали лінію Кармана. З нашим транспортним засобом New Shepard ми збираємося кардинально змінити ситуацію», – сказала директорка з продажу Blue Origin Аріан Корнелл.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg