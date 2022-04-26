Члени першої приватної місії до МКС повернулися додому

Четверо астронавтів знову на Землі

Космічне судно SpaceX Dragon приводнилося Флориді

Екіпаж першої приватної місії до Міжнародної космічної станції успішно повернувся на Землю. Про це пише Сіньхуа.

«Перша американська приватна місія до Міжнародної космічної станції у понеділок, 25 квітня, повернулася на Землю. Космічне судно SpaceX Dragon приводнилося неподалік узбережжя Джексонвіля у штаті Флорида», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що до складу місії входило четверо людей:

підприємець із США Ларрі Коннор,

ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе,

канадський інвестор Марк Петі та колишній астронавт NASA,

віцепрезидент компанії Axiom Майкл Лопес-Алегріа.

Нагадаємо, місію під кодовою назвою Ах-1 було запущено ракетою Falcon 9 SpaceX з космодрому імені Кеннеді у Флориді 8 квітня.

Як відомо, 9 квітня SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС.

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