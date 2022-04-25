З гемороєм та простатитом не турбувати. Як Росія набирає добровольців на війну
Умови набору добровольців містять кілька медичних обмежень
Через кишенькові телеграм-канали Росія продовжує вербувати найманців для війни в Україні. Яскравим прикладом служить «Канал добровольцев», який зареєстровано 9 квітня, передає «Главком».
Добровольців з російським паспортом віком 23-40 років заманюють «зарплатою» у розмірі 300 тис. рублів (близько 100 тис. грн). Серед обов’язкових вимог: кандидати повинні бути фізично і психічно здоровими. Мати хорошу форму, без хронічних хвороб і без зайвої ваги.
23 квітня вимоги до найманців посилилися.
«Якщо у вас є епілепсія, грижа, геморой, хронічний простатит – навіть не думайте приїжджати. Тут у тренувальному таборі ви створюєте багато проблем, які вистачає і без цього», – написали автори каналу.
Збір бажаючих повоювати в Україні у столиці Чечні – місто Грозний. Організатори повідомляють, що добровольці разом із бійцями чеченського батальйону виїжджають на два місяці до України.
«Ми не ставимося до вас, як до «гарматного м’яса», – зазначено у телеграм-каналі «Канал добровольцев».
Разом з тим, за даними генштабу ЗСУ, за два місяці війни російська армія втратила 21900 солдатів.
Нагадаємо, що станом на вечір 25 квітня російській окупаційні війська здійснюють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.
Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.