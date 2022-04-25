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    З гемороєм та простатитом не турбувати. Як Росія набирає добровольців на війну

    За два місяці війни в Україні російська армія втратила 21900 солдатів - З гемороєм та простатитом не турбувати. Як Росія набирає добровольців на війну
    За два місяці війни в Україні російська армія втратила 21900 солдатів
    фото з відкритих джерел

    Умови набору добровольців містять кілька медичних обмежень

    Через кишенькові телеграм-канали Росія продовжує вербувати найманців для війни в Україні. Яскравим прикладом служить «Канал добровольцев», який зареєстровано 9 квітня, передає «Главком».

    Добровольців з російським паспортом віком 23-40 років заманюють «зарплатою» у розмірі 300 тис. рублів (близько 100 тис. грн). Серед обов’язкових вимог: кандидати повинні бути фізично і психічно здоровими. Мати хорошу форму, без хронічних хвороб і без зайвої ваги.

    23 квітня вимоги до найманців посилилися.

    «Якщо у вас є епілепсія, грижа, геморой, хронічний простатит – навіть не думайте приїжджати. Тут у тренувальному таборі ви створюєте багато проблем, які вистачає і без цього», – написали автори каналу.

    Скріншот з телеграм-каналу

    Скріншот з телеграм-каналу

    Збір бажаючих повоювати в Україні у столиці Чечні – місто Грозний. Організатори повідомляють, що добровольці разом із бійцями чеченського батальйону виїжджають на два місяці до України.

    «Ми не ставимося до вас, як до «гарматного м’яса», – зазначено у телеграм-каналі «Канал добровольцев».

    Разом з тим, за даними генштабу ЗСУ, за два місяці війни російська армія втратила 21900 солдатів.

    Нагадаємо, що станом на вечір 25 квітня російській окупаційні війська здійснюють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

    Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    З гемороєм та простатитом не турбувати. Як Росія набирає добровольців на війну