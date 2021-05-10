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    Clubhouse запустив офіційний додаток для Android

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    Clubhouse запустив офіційний додаток для Android - Clubhouse запустив офіційний додаток для Android
    Clubhouse запустив офіційний додаток для Android

    Раніше офіційний додаток був доступний тільки для користувачів системи iOS

    Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android, повідомляється в заяві соцмережі.

    У повідомленні говориться, що з 9 травня додаток буде доступний для користувачів в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах і в решті світу.

    При цьому користувачі за межами Сполучених Штатів можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play, щоб отримати повідомлення, коли додаток буде доступно в їхньому регіоні.

    «Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі», – відзначили в компанії.

    Соціальна мережа Clubhouse була запущена в 2020 році. Спілкування в ній відбувається в аудіочатах. Потрапити в додаток можна або через запрошення від користувача соцмережі, або дочекавшись своєї черги на реєстрацію.

    У лютому додаток Clubhouse вийшло на третє місце у світі за кількістю завантажень після WhatsАpp і Facebook. До середини березня кількість завантажень Clubhouse в світі склало 12,7 млн.

    Теги: США Google Facebook соціальні мережі Android
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