Clubhouse запустив офіційний додаток для Android

Раніше офіційний додаток був доступний тільки для користувачів системи iOS

Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android, повідомляється в заяві соцмережі.

У повідомленні говориться, що з 9 травня додаток буде доступний для користувачів в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах і в решті світу.

При цьому користувачі за межами Сполучених Штатів можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play, щоб отримати повідомлення, коли додаток буде доступно в їхньому регіоні.

«Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі», – відзначили в компанії.

Соціальна мережа Clubhouse була запущена в 2020 році. Спілкування в ній відбувається в аудіочатах. Потрапити в додаток можна або через запрошення від користувача соцмережі, або дочекавшись своєї черги на реєстрацію.

У лютому додаток Clubhouse вийшло на третє місце у світі за кількістю завантажень після WhatsАpp і Facebook. До середини березня кількість завантажень Clubhouse в світі склало 12,7 млн.