Clubhouse запустив офіційний додаток для Android
Раніше офіційний додаток був доступний тільки для користувачів системи iOS
Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android, повідомляється в заяві соцмережі.
У повідомленні говориться, що з 9 травня додаток буде доступний для користувачів в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах і в решті світу.
При цьому користувачі за межами Сполучених Штатів можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play, щоб отримати повідомлення, коли додаток буде доступно в їхньому регіоні.
«Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі», – відзначили в компанії.
Соціальна мережа Clubhouse була запущена в 2020 році. Спілкування в ній відбувається в аудіочатах. Потрапити в додаток можна або через запрошення від користувача соцмережі, або дочекавшись своєї черги на реєстрацію.
У лютому додаток Clubhouse вийшло на третє місце у світі за кількістю завантажень після WhatsАpp і Facebook. До середини березня кількість завантажень Clubhouse в світі склало 12,7 млн.