Як виробники змушують купувати нову техніку: дослідження

Виробнику навмисно обмежують можливість ремонту старої техніки, аби споживачі купували нову

Виробники навмисно обмежують ремонтопридатність техніки. Такого висновку дійшла Федеральна торгова комісія (FTC) США, повідомляє американське видання Verge. Представники відомства заявили про те, що виробники пристроїв обмежують можливості з ремонту своєї продукції, що чинить негативний вплив на споживачів і малий бізнес.

У своєму звіті FTC докладно описала безліч випадків навмисного ускладнення ремонту продуктів, причому найчастіше такі обмеження накладають виробники смартфонів і автомобілів.

Виробники використовують різні хитрощі, такі як:

обмеження доступності запчастин;

ускладнене розповсюдження діагностичного програмного забезпечення;

виготовлення складних конструкцій, які роблять ремонт складнішим.

У підсумку FTC має намір розробити нові правила і внести низку змін до чинного законодавства, яке регламентує відповідну сферу.

Варто відзначити, що дебати про «право на ремонт» вже давно тривають у Євросоюзі. Відмінність полягає у тому, що європейські законодавці зосереджені на зниженні негативного впливу на навколишнє середовище, тоді як робота FTC була присвячена впливу на людей.

У звіті сказано, що обмеження на ремонт негативно впливають на споживачів, які стикаються з неможливістю легко відремонтувати пристрій. Як наслідок це може стати фінансовим тягарем для людей з низьким рівнем доходу.

Виробники пристроїв стверджують, що у них є законні підстави для використання, як мінімум, деяких обмежень на ремонт техніки. До них відносяться:

захист інтелектуальної власності;

кібербезпека;

ризики пов'язані з несертифікованими ремонтниками;

заміна деталей на неоригінальні.

Однак FTC, схоже, ці аргументи не переконують. У звіті сказано, що виробники надали недостатньо доказів необхідності введення обмежень на ремонт техніки.

Джерело: 24 канал