Для хіпстерів і бізнесменів: Найпопулярніші кнопкові телефони 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8110 4G підійде всім тим, хто хоче отримати модний кнопковий телефон, щоб хоч на деякий час позбутися від Android / iOS-залежності

Всі кнопкові пристрої вирізняються гарною автономністю, тому цей параметр не варто розглядати під час вибору телефону

Для кнопкових смартфонів головне - це не автономність, а можливості софта. Як правило, всі кнопкові пристрої вирізняються гарною автономністю, тому цей параметр не варто розглядати під час вибору телефону. У цьому матеріалі ви знайдете найкращі кнопкові телефони як для любителів стилю, так і для тих, кому важлива міцність апарату.

Преміальні BlackBerry Key2 і Key2 ЛЕ

Це, ймовірно, найцікавіші пристрої в даному списку, і одночасно з цим вони найдорожчі. Key2 LE є спрощеним варіантом звичайного Key2.

Key2 - це преміальний смартфон з повноцінним Android і QWERTY-клавіатурою. Ви не будете відчувати себе обділеним функціональністю. Крім того, Key2 пропонує продуктивний процесор Snapdragon 660, 6 гігабайт оперативної пам'яті, подвійну камеру, кожна з яких на 12 мегапікселів, FHD IPS-дисплей, батарею на 3500 мАг.

У Key2 LE корпус виконаний з пластика, він отримав 4 гігабайти оперативної пам'яті, подвійну камеру (12 + 5 Мп) і акумулятор на 3000 мАг. Крім того, в LE відсутня можливість управління жестами по клавіатурі. У звичайному Key2 вона сенсорна.

Ви бізнесмен, який бажає отримати телефон, що гарагнтує безпеку ваших даних? Тоді Key2 і Key2 LE - ваш вибір.

Оскільки нам важливий софт, всі наступні пристрої в списку працюють на просунутій операційній системі KaiOS. Її основною особливістю є підтримка безлічі популярних додатків. Наприклад, YouTube і WhatsApp. Крім того, KaiOS пропонує розширену функціональність, про яку не можна і мріяти зі звичною для кнопкових телефонів операційною системою Series 40. Наприклад, в систему вбудований Асистент Google і повноцінний магазин додатків.

Nokia 2720 Flip - для любителів «розкладачок»

Nokia 2720 Flip підійде всім, кому подобається функція Always On Display в сучасних Android-апаратах. «Розкладачка» 2720 Flip пропонує додатковий дисплей, що відображає час і важливу інформацію. Пристрій підтримує 4G, Wi-Fi і може виступати в якості модему для роздачі інтернету. На корпусі телефону розташовується кнопка виклику екстреної служби. Апарат працює на процесорі Snapdragon 205, отримав 4 гігабайти вбудованої і 512 мегабайт оперативної пам'яті, акумулятор на 1500 мАг. Є основна камера на 2 Мп, але вона, очевидно, для галочки.

Захищений Nokia 800 Тугн

Технічно 800 Tough повністю повторює 2720 Flip. Тут та ж операційна система і аналогічне залізо. Однак відрізняє його корпус. Пристрій знаходиться у свого роду капсулі. Він захищений від пилу і води за стандартом IP68, від падінь і ударів за військовим стандартом MIL-STD-810G. Телефон пропонує чотири дні використання від одного заряду акумулятора, підтримує 4G, Wi-Fi, можна встановити Google Карти.

Стильний Nokia 8110 4G

Звичайно, ми не могли пройти повз 8110 4G. Це продовження популярного «бананафона»! Технічно він повторює 2720 Flip і Nokia 800 Tough. Але його головна особливість це, звичайно, ж стильний дизайн і незвичайний форм-фактор. 8110 4G підійде хіпстерам, підліткам і всім тим, хто хоче отримати модний кнопковий телефон, щоб хоч на деякий час позбутися від Android / iOS-залежності.