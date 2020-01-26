Microsoft придумала, як змусити користувачів відмовитися від Windows 7



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Microsoft збирається впливати на них за допомогою повідомлення, одна з опцій в якому передбачає скачування і установку апдейта

Тиждень тому компанія Microsoft офіційно припинила технічну підтримку Windows 7. Ця операційна система більше не отримує оновлення, в тому числі ті, що закривали б в ній небезпечні уразливості. Незважаючи на це, Windows 7 все ще досить популярна і використовується, наприклад, у багатьох банках, які не збираються від неї відмовлятися. Такий стан, само собою, не влаштовує Microsoft.

Найближчим часом користувачам Windows 7 буде запропоновано оновити своїм комп’ютери до Windows 10. Microsoft збирається впливати на них за допомогою повідомлення, одна з опцій в якому передбачає скачування і установку апдейта. Оновлювати операційну систему насильно Microsoft не може, що цілком зрозуміло, адже в процесі установки можуть виникнути помилки, а втрата даних призведе до позовів на великі суми (що особливо актуально для США). Ймовірно, саме тому в Microsoft придумали, як переконати користувачів добровільно відмовитися від Windows 7 і перейти на Windows 10.

Як з’ясували користувачі форуму Reddit, компанія Microsoft випустила для Windows 7 два патча – з технічними номерами KB4534310 і KB4534314. Вони відповідають за зміну шпалер, і, як не дивно, застосовні до систем, які управляються організацією. Ці патчі видаляють стандартні або призначені для користувача шпалери, замінюючи їх зображенням із суцільним чорним кольором. Зазначені заплатки можна видалити, після чого можливість поставити свої шпалери повертається, але робити це не рекомендовано, адже разом з ними будуть видалені виправлення в системі безпеки, а це призведе до того, що комп’ютер стане вразливим перед хакерськими атаками. Деякі люди стверджують, що рішення проблеми набагато простіше – потрібно лише повторно встановити шпалери, які збилися після інсталяції недавніх патчів.

Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена.

Нагадаємо, користувачі Windows 10 опинилися в небезпеці через один файл.

Як повідомлялося, важливе оновлення Windows 10 викликає «синій екран смерті».

Джерело Itsider.