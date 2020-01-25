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    Технології

    У компанії Apple назвали дату випуску і ціну нового бюджетного iPhone 9

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    За попередньою інформацією, купити iPhone 9 можна буде за $399 - У компанії Apple назвали дату випуску і ціну нового бюджетного iPhone 9
    За попередньою інформацією, купити iPhone 9 можна буде за $399

    Apple планує у лютому почати виробництво нового гаджету

    Компанія Apple планує у лютому почати виробництво нового бюджетного гаджету - iPhone 9. Запуск нового смартфона підтвердило видання Bloomberg.

    Очікується, що офіційний анонс телефону відбудеться в березні.

    «Apple планує розширити охоплення світового ринку напередодні виходу 5G-моделей iPhone восени», - йдеться у повідомленні.

    Видання зазначає, що сам смартфон буде прямим спадкоємцем iPhone SE, проте за розмірами буде ближчим до iPhone 8.

    «Скоріш за все, він матиме екран з діагоналлю 4,7 дюймів, класичну кнопку зі сканером відбитків Touch ID, а також флагманський процесор A13, як в iPhone 11», - зазначають у компанії.

    Новинка буде орієнтована на ринки, що розвиваються, де складно продавати смартфони за $1000. За попередньою інформацією, купити iPhone 9 можна буде за $399.

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