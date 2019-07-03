Влада Німеччини оштрафувала Facebook на $2 млн



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У Німеччині оштрафували Facebook на два мільйони євро

Німеччина оштрафувала Facebook за порушення закону про прозорість

У Німеччині місцева влада оштрафувала компанію Facebook на 2 мільйони доларів за надання не повної інформації про кількість нелегального контенту в мережі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В повідомленні федерального управління юстиції Німеччини, йдеться, що інтернет-гігант створив спотворену картину, опублікувавши неповну інформацію про отримання скарги.

Згідно з німецьким законодавством про прозорість інтернету, соціальні мережі зобов'язані вчасно надавати дані про кількість отриманих скарг на незаконний контент.

«Це створює викривлену картину масштабів нелегального контенту на платформі і того, як Facebook з ним працює», - говориться в повідомленні Федерального управління юстиції.

Однак, Facebook проігнорував прохання прокоментувати рішення про штраф, який вона може оскаржити.