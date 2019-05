Азійський автопром запанікував на фоні запровадження мит США щодо Мексики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2018 році торгівля автомобілями і деталями до них між Мексикою і США склала 93,3 млрд доларів

Акції провідних автомобілевиробників Азії впали в п’ятницю на фоні новини про рішення адміністрації Дональд Трампа запровадити мита проти Мексики.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Виробники автомобілів користувалися дешевою робочою силою Мексики, близькістю до США і наявністю угоди про зону вільної торгівлі, переміщаючи туди своє виробництво. Збільшення мит може зробити автомобілі від провідних азійських виробників неконкурентоспроможними в США через неможливість значно підняти ціни для кінцевого споживача.

Окремі деталі і агрегати автомобілів перед кінцевою збіркою до 20 разів перетинають американсько-мексиканський кордон. В 2018 році торгівля автомобілями і деталями до них між США і Мексикою складала 93,3 млрд доларів.

В Японії акції компанії Toyota Motor Corp впали на 2%, Nissan Motor Co втратила 5% в ціні акцій, Honda Motor Co – 4% і Mazda Motor Co – 7%. Новини про запровадження американських мит проти Мексики вдарили і по південнокорейських компаніям. Так, Hyundai Motor Co втратила 0,7% в ціні акцій, а Kia Motors Corp – 4,2%. Акції Hyundai Wia Corp, яка постачає деталі як Hyundai Motor Co, так і Kia Motors Corp, опустилися на 6,2%.

Раніше повідомлялося, що 10 червня США мають намір ввести 5% мита на товари із Мексики.