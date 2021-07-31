Компанія Walt Disney вимагає від своїх співробітників повної вакцинації
Disney заявила, що почне вимагати від гостей тематичних парків носити маски, незалежно від статусу вакцини
Компанія Walt Disney зажадала, щоб всі її наймані і тих хто не в профспілці співробітники, що працюють в США, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу до кінця вересня. Про це повідомлє NBC News.
Співробітники, які все ще працюють з дому, повинні будуть надати підтвердження вакцинації перед поверненням на будь-які об'єкти Disney, включаючи тематичні парки і офіси.
Серед інших американських компаній, які ввели нову політику вакцинації, також Google, Facebook і Walmart.
«Вакцини - кращий інструмент, який у всіх є, щоб допомогти контролювати цю глобальну пандемію і захистити наших співробітників», - цитує NBC News заяву Walt Disney.
Повідомлення з'явилося незабаром після того, як Disney заявила, що почне вимагати від гостей тематичних парків носити маски, незалежно від статусу вакцини.
Раніше Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) змінили курс і рекомендували повністю вакцинованих людям знову почати носити маски в приміщеннях в місцях з високими показниками передачі коронавируса. У числі «гарячих точок» Каліфорнія і Флорида, де розташовані парки Disney.
CDC попередила в четвер, що «дельта» -штамм, що поширюється по країні, так само заразний, як вітряна віспа. Він також має більш тривалий вікно передачі, ніж вихідний штам Covid-19, і може погіршити стан літніх людей, навіть якщо вони були повністю вакциновані.
Раніше стало відомо, що у США, аби вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу, будуть надавати їм різні бонуси. Влада йде на такі міри, адже попит на вакцинацію в Штатах різко знизився.
Також у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19.
До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.
Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.
Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус. Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.