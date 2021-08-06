Телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих працівників

Глава CNN повідомив своїм співробітникам, що компанія вимагає, аби її працівники були вакциновані

Американський телеканал CNN 5 серпня звільнив трьох своїх співробітників за те, що вони минулого тижня вони прийшли до офісу невакцинованими проти коронавірусної хвороби Covid-19. Компанія заявляє про політику «нульової толерантності» до таких випадків серед своїх працівників.

Як повідомляє Reuters, глава CNN Джеф Цукер повідомив своїм співробітникам, що компанія вимагає, щоб її працівники були вакциновані, щоб мати можливість приходити до офісу або працювати на місцях з іншими працівниками.

«Кожен із (відділів – ред.) новин, спорту чи студії, хто приходить зараз, повинен бути вакцинованим. Ми чітко про це говорили місяцями, тому з цим не повинно бути плутанини», – зауважив очільник компанії.

За його словами, працівники, скоріш за все, змушені будуть доводити факт проведення вакцинації, що може стати офіційною частиною процесу у компанії. Раніше у CNN сподівалися на сумлінність своїх співробітників у даному питанні.

Крім того, у CNN вирішили перенести дату повернення працівників до офісів з 7 вересня аж до середини жовтня — через збільшення кількості випадків Covid-19 у США.

За даними Worldometers, станом на 6 серпня загалом у США виявили понад 36,3 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (1-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 631,8 тисячі осіб, видужали – понад 29,8 млн осіб. За даними Ourworldindata, станом на 5 серпня у країні від коронавірусу вакциновано понад 193,2 млн осіб (що становить 57,8% населення США).

Днями компанія Microsoft повідомила, що вимагатиме з вересня від своїх офісних працівників пройти обов'язкову вакцинацію.

1 серпня Walmart і Disney оголосили про обов'язкову вакцинацію співробітників в США.

Наприкінці липня американські компанії Facebook, Google і Netflix ввели обов'язкову вакцинацію від Covid-19 серед своїх працівників, які бажають працювати в офісах.