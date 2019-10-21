  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Harley-Davidson поновлює виробництво електромотоциклів

    • Розсилка
    Відтепер покупці мотоциклу за $30 тисяч зможуть знов заряджати електробайк вдома - Harley-Davidson поновлює виробництво електромотоциклів
    Відтепер покупці мотоциклу за $30 тисяч зможуть знов заряджати електробайк вдома

    Компанія ліквідувала дефект у технології зарядки траспортного засобу

    Компанія Harley-Davidson відновлює виробництво свого першого електромотоциклу LiveWire після ліквідації дефекту у технології зарядки траспортного засобу.

    Про це The Verge повідомили у компанії.

    «Компанія Harley-Davidson відновлює виробництво й доставку LiveWire, свого першого електромотоциклу, після ліквідації дефекту у технології зарядки мотоциклу минулого тижня», - йдеться у повідомленні.

    За даними порталу, відтепер покупці мотоциклу за $30 тисяч зможуть знов заряджати електробайк вдома.

    Раніше, через дефект у компанії рекомендували заряджати LiveWire в дилерів.

    Зазначається, що концепт електробайка Harley-Davidson був представлений ще в 2014 році. Очікується, що компанія з часом також представить дешевші й менші за розмір електромотоцикла скутери й велосипеди.

    Читайте також
    машини технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ