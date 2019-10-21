Huawei позбавили доступу до додатків Google через санкції США



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На нових моделях Huawei доступ до магазину додатків Google Play Google Maps буде недоступний

У клієнтів зі старими мобільними телефонами китайської компанії залишишиться доступ до магазину додатків Google Play Google Maps та інших сервісів Google

У китайської телекомунікаційної корпорації Huawei виникли проблеми з використанням додатків компанії Google через санкції США.

Як повідомляє Financial Times, корпорації вдалося знайти заміну для більшої частини обладнання, яке вони купували в США, але знайти альтернативу сервісів Google поки не вдається.

Як пояснила віцепрезидент Huawei зі зв'язків з громадськістю Джой Тен, у клієнтів зі старими мобільними телефонами китайської компанії залишився доступ до магазину додатків Google Play Google Maps та інших сервісів Google. Однак на нових моделях Huawei ці послуги будуть недоступні. Через це Huawei побоюється відтоку покупців.

Для вирішення проблеми китайська корпорація розробляє альтернативну операційну систему, яка отримала назву Harmony. Але, як уточнила Тен, система «ще далека від готовності», і на її розробку підуть роки.

Китайська телекомунікаційна корпорація перебуває під санкціями США з травня. Американським компаніям заборонено працювати з китайською корпорацією, щоб захистити свою інфраструктуру від можливих зовнішніх загроз.