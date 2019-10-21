В Україні мобільні оператори придумали, як показати покращену якість мобільного зв’язку



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Про розширення смуги частот і, як наслідок, поліпшення якості передачі даних свідчить значок 4G+

У смартфонах клієнтів оператора Vodafone в Україні з’явився новий значок – 4G+. Він відображений в верхній частині екрану, там, де відображається якість і вид мобільної мережі.

Як розповіли у пресслужбі оператора, пов’язано це з розширенням смуги частот і, як наслідок, поліпшенням якості передачі даних.

У деяких телефонах це відбилося, як поява значка 4G+, пише ITsider.

«Поява значка 4G+ обумовлено т.з. технологією carrier aggregation (агрегація частот). Ми зараз запускаємо у Києві додаткові базові станції для ємності 2600 діапазону. Як наслідок, деякі термінали, коли бачать два діапазони LTE 1800 і 2600 розуміють, що їх можна між собою об’єднати для підвищення швидкості передачі даних, позначають це у себе значком 4G+», – розповіли в Vodafone Україна.

За словами мобільних операторів, як саме відображається значок мережі 4G, залежить від моделі конкретного телефону: десь 4G, десь LTE і т.д.

«У нас з моменту запуску 4.5G в 2018 році, в залежності від моделі телефону, мережа lifecell може відображатися і як LTE, і як 4G+. Це залежить від конкретної моделі смартфона», – відзначили нам в lifecell.

Як зауважила провідний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю компанії «Київстар» Ірина Леличенко, значок 4G+ з’являється на території дії технології LTE Advanced. Тобто, там, де включена функція об’єднання (carrier aggregation) 1800 MHz + 2600 MHz.

«Це дозволяє досягати більш високих швидкостей передачі даних для 4G зв’язку. Таке рішення використовує і Київстар», – каже Леличенко.