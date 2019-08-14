Індійська космічна станція вирушила до Місяця



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Співробітники Космічного центру імені Сатіша Дхавана Фото: ISRO

За тиждень станція Чандраян-2 перейде на еліптичну навколомісячну орбіту

Індійська місячна станція Чандраян-2 зробила маневр виходу на траєкторію перельоту до Місяця і залишила земну орбіту. Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO) в середу, 14 серпня.

«Під час цього маневру рідинний двигун космічного апарату працював близько 1203 секунд. Це дозволило йому перейти на траєкторію польоту до Місяця», - йдеться в повідомленні.

Планується, що 20 серпня станція перейде на еліптичну навколомісячну орбіту, після чого двигуни апарату знизять висоту орбіти до 100 км. Після того, як станція вийде на кругову орбіту, посадковий модуль з місяцеходом відокремляться від орбітального апарату і на початку вересня сядуть в районі південного полюса Місяця. Якщо посадка пройде успішно, то Індія стане четвертою країною після СРСР, США і Китаю, яка змогла посадити космічний апарат на поверхню Місяця.

Нагадаємо, 22 липня Індія запустила до Місяця місію Чандраян-2. Важка триступенева ракета GSLV Mk-III стартувала з Космічного центру імені Сатіша Дхавана і успішно вивела місячну станцію на проміжну орбіту.

Індійська місія складається одразу з трьох апаратів - орбітального апарату, посадкової платформи Вікрам і шестиколісного місяцехода Прагаян.