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    Технології

    Інформація мільйонів власників смартфонів опинилася під загрозою

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    Атакам зловмисників могли бути вланики смартфонів від Samsung, Huawei, LG і Motorola - Інформація мільйонів власників смартфонів опинилася під загрозою
    Атакам зловмисників могли бути вланики смартфонів від Samsung, Huawei, LG і Motorola

    У процесорах Qualcomm, що використовуються для пристроїв на Android, виявили недолік, що дозволяє викрадати дані користувачів

    Фахівці виявили у процесорах Qualcomm, що використовуються для пристроїв на Android, недолік, що дозволяє викрадати дані користувачів.

    Про неї повідомили у компанії CheckPoint.

    Знайдені проблеми стосуються області Qualcomm Secure Execution Environment, що захищає особливо важливу інформацію, наприклад, паролі, дані карт і ключі шифрування. Ці недоліки роблять гаджети уразливими для атак: зловмисники можуть не тільки отримати конфіденційні дані, але і зламати сам пристрій.

    Під час тестувань експерти виявили лише чотири проблеми в апаратах Samsung, а також в гаджетах брендів LG і Motorola. Фахівці CheckPoint направили компаніям інформацію про проблеми і там виправили недоліки.

    Раніше група американських фахівців виявила недоліки у захисті моделей смартфонів на Android. З'ясувалося, що атакувати їх можна через вразливі аксесуари, серед них - гарнітури або навушники.

    За даними експертів, піддатися атакам могли моделі смартфонів від Samsung і Huawei.

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