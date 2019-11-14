Google «повісить» на сайти, що повільно завантажують «позначки ганьби»



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Google Chrome буде знаходити веб-ресурси, що повільно вантажаться через апаратне забезпечення пристрою користувача або погане інтернет-з'єднання

Компанія Google планує присвоювати позначки «ганьби» сайтам, що повільно вантажаться у веб-браузері Chrome.

Про це повідомляє The Verge.

«У майбутньому Chrome може визначати сайти, що зазвичай завантажуються швидко чи повільно, позначаючи їх спеціальними значками... Це може мати різні форми, і ми плануємо експериментувати з форматами», - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, команда Google Chrome буде знаходити веб-ресурси, що повільно вантажаться через апаратне забезпечення пристрою користувача або погане інтернет-з'єднання.

Google може додати спеціальний індикатор завантаження. Якщо сайт завантажується швидко - він буде зеленим, а якщо повільно - червоним.