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    Технології

    Apple представила новий 16-дюймовий MacBook Pro

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    <p>MacBook оснащений 8-ядерним процесором Intel Core i9, пам'яттю на 64 ГБ і SSD-накопичувачем до 8 ТБ</p> - Apple представила новий 16-дюймовий MacBook Pro

    MacBook оснащений 8-ядерним процесором Intel Core i9, пам'яттю на 64 ГБ і SSD-накопичувачем до 8 ТБ

    MacBook Pro 16 дюймів вже доступний для замовлення, його вартість у США буде починатися від 2399 доларів

    Американська компанія Apple представила новий комп'ютер MacBook Pro з дисплеєм Retina 16 дюймів і оновленою клавіатурою Magic Keyboard.

    Про новинку у своєму Twitter повідомив генеральний директор корпорації Тім Кук.

    Крім найбільшого дисплея, представленого на ноутбуках Apple, MacBook також оснащений 8-ядерним процесором Intel Core i9, пам'яттю на 64 ГБ і SSD-накопичувачем до 8 ТБ.

    На сайті компанії стверджується, що ноутбук працює до 80% швидше.  Також новачка оснастили новою звуковою системою з шістьма динаміками і мікрофонами студійного рівня. 

    Новий ноутбук від Apple удвічі перевершує модель попереднього покоління. 

    MacBook Pro 16 дюймів вже доступний для замовлення на сайті і в додатку Apple Store. Його вартість у США буде починатися від 2399 доларів.

    Раніше повідомлялося, що нові функції iPhone 12 зроблять його найдорожчим в історії Apple смартфоном.

    технології Apple
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