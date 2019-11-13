Apple представила новий 16-дюймовий MacBook Pro



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MacBook оснащений 8-ядерним процесором Intel Core i9, пам'яттю на 64 ГБ і SSD-накопичувачем до 8 ТБ

MacBook Pro 16 дюймів вже доступний для замовлення, його вартість у США буде починатися від 2399 доларів

Американська компанія Apple представила новий комп'ютер MacBook Pro з дисплеєм Retina 16 дюймів і оновленою клавіатурою Magic Keyboard.

Про новинку у своєму Twitter повідомив генеральний директор корпорації Тім Кук.

Крім найбільшого дисплея, представленого на ноутбуках Apple, MacBook також оснащений 8-ядерним процесором Intel Core i9, пам'яттю на 64 ГБ і SSD-накопичувачем до 8 ТБ.

На сайті компанії стверджується, що ноутбук працює до 80% швидше. Також новачка оснастили новою звуковою системою з шістьма динаміками і мікрофонами студійного рівня.

Новий ноутбук від Apple удвічі перевершує модель попереднього покоління.

MacBook Pro 16 дюймів вже доступний для замовлення на сайті і в додатку Apple Store. Його вартість у США буде починатися від 2399 доларів.

Раніше повідомлялося, що нові функції iPhone 12 зроблять його найдорожчим в історії Apple смартфоном.