Instagram заборонив реєстрацію користувачів віком до 13 років



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В разі синхронізації акаунтів Instagram і Facebook соціальна мережа визначить вік користувача відповідно до налаштувань останнього

У компанії пояснили, що такий захід є необхідним для гарантування безпеки молодих людей

Соціальна мережа Instagram інформувала про оновлення правил реєстрації, згідно з якими користувач у більшості країн повинен мати вiк не менше 13 років.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, поширеному 4 грудня.

«Із сьогоднішнього дня ми станемо запитувати дату народження під час створення аккаунта в Instagram. Згідно із правилами користування, в більшості країн користувач повинен бути не молодшим 13 років. Уточнення цих даних допоможе запобігти використанню додатка неповнолітніми», - відзначили в Instagram.

У компанії пояснили, що такий захід є необхідним для гарантування безпеки молодих людей. Інформація про дату народження не буде доступна іншим користувачам соцмережі.

Також у пресслужбі зазначили, що в разі синхронізації акаунтів Instagram і Facebook соціальна мережа визначить вік користувача відповідно до налаштувань останнього.

Крім того, в компанії повідомили про нововведення, які стосуються особистих повідомлень.

Найближчим часом в Instagram планують ввести функцію блокування повідомлень від людей, на яких користувачі не підписані.