Facebook запустить нову функцію, схожу на фотострічку в Instagram



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Дата запуску нововведення поки не повідомляється

«Популярні фотографії» буде показувати зображення не тільки друзів, але й інших людей, які будуть визначені алгоритмом Facebook

Соціальна мережа Facebook тестує нову функцію під назвою «Популярні фотографії».

Про повідомляє techcrunch.com.

Зазначається, що нова функція буде схожою на стрічку Instagram.

«Вона буде працювати за тим же принципом, що і рекомендовані відео при прокручуванні сторінки вниз», - йдеться у повідомленні.

«Популярні фотографії» буде показувати зображення не тільки друзів, але й інших людей, які будуть визначені алгоритмом Facebook.

Дата запуску нововведення поки не повідомляється.

Як повідомлялося, за пів року Facebook видалив 3,2 млрд фейкових акаунтів. Майже всі фальшивки були закриті до того, як змогли стати активними.