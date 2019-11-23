Чеченська соцмережа, якою користується Кадиров, включила Крим до складу України



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Програміст підтвердив, що Крим був вказаний тільки як територія України

Чеченська соцмережа Mylistory, яка позиціонує себе як патріотична альтернатива західним проектам, територію Криму віднесла до складу України.

На це звернули увагу «Відкриті медіа».

Журналісти помітили, що кримські міста можна знайти в соцмережі тільки, якщо попередньо вказати Україну країною пошуку. Також користувачі не можуть відзначити в профілі, що живуть в російському Криму, так як всі населені пункти будуть відображатися частиною України.

Розробник мобільного додатка Магомед Есханов заявив виданню, що «прогледів» цю особливість в додатку, і пообіцяв виправити помилку при наступному оновленні.

В коментарі ТАСС Есханов підтвердив, що Крим був вказаний тільки як територія України, і назвав це помилкою сторонньої бібліотеки.

«Помилку ми вже виправили, буквально кілька годин тому. Коли в додаток впроваджувалася бібліотека з містами, країнами і так далі, ми самі міста і країни не вписували», - пояснив він.

За словами розробника, в Mylistory діяла бібліотека, створена сторонньою людиною.

«Повинна була своєчасно оновлюватися, але просто та людина своєчасно цей момент не усунула, тому таке сталося», - додав Есханов.

Соцмережа Mylistory відома як чеченський аналог Instagram. У новий додаток одним з перших перейшов глава республіки Рамзан Кадиров. Це сталося в грудні 2017 роки після блокування його акаунтів в Instagram і Facebook.