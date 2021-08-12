Instagram запустив функцію для боротьби з агресивними користувачами

Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі і запити на відправку прямих повідомлень від користувачів

Limits дозволить обмежити негативні коментарі та повідомлення

Instagram представив нововведення покликані боротися з агресивною поведінкою в соціальній мережі. Йдеться про нову функцію Limits, яка дозволить обмежити потік негативних коментарів і повідомлень. Про це розповів глава Instagram Адам Моссера в блозі компанії.

«Не завжди наплив нових підписників і коментарів несе позитивний характер. Блогери стикаються з цим в момент якоїсь важливої для них події. Функція Limits буде доступна вже зараз по всьому світу», – сказав Моссера.

Limits дозволить обмежити негативні коментарі та повідомлення в дні підвищеного суспільного інтересу до персони. Вона буде автоматично приховувати коментарі та запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є вашими підписниками або підписалися лише нещодавно.

Окрім цього, в такій ситуації аккаунт нового підписника тимчасово заблокують. У Instagram заявляють, що найчастіше негативні коментарі залишають саме користувачі цієї категорії.

Крім того, додаток буде показувати «більш суворе попередження« про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправки образливих коментарів, раніше воно з’являлося лише після двох-трьох подібних випадків.