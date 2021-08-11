Facebook видалив зі своїх соцмереж понад 300 російських акаунтів

У Facebook пов'язали ці акаунти з Fazze

Американська компанія Facebook видалила 65 російських акаунтів зі своєї однойменної соціальної мережі, а також 243 російських аккаунта з Instagram. Про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

«Ми пов'язали ці акаунти з Fazze – підконтрольною компанією зареєстрованою в Великій Британії маркетингової фірми, чиї операції здійснювалися в основному з Росії. Fazze видалена з наших платформ. Її операції були націлені на користувачів, головним чином в Індії, Латинській Америці і в набагато меншому обсязі в США», – зазначено в повідомленні.

Компанія також повідомила про видалення 79 акаунтів, 13 сторінок і восьми груп в Facebook, а також ще 19 акаунтів в Instagram з М'янми.

У Facebook заявили, що ці облікові записи належали людям, які пов'язані з військовими, які взяли владу в країні.

Нагадаємо, за квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем.

Напередодні СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма.