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    Facebook видалив зі своїх соцмереж понад 300 російських акаунтів

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    У Facebook пов'язали ці акаунти з Fazze

    Американська компанія Facebook видалила 65 російських акаунтів зі своєї однойменної соціальної мережі, а також 243 російських аккаунта з Instagram. Про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

    «Ми пов'язали ці акаунти з Fazze – підконтрольною компанією зареєстрованою в Великій Британії маркетингової фірми, чиї операції здійснювалися в основному з Росії. Fazze видалена з наших платформ. Її операції були націлені на користувачів, головним чином в Індії, Латинській Америці і в набагато меншому обсязі в США», – зазначено в повідомленні.

    Компанія також повідомила про видалення 79 акаунтів, 13 сторінок і восьми груп в Facebook, а також ще 19 акаунтів в Instagram з М'янми.

    У Facebook заявили, що ці облікові записи належали людям, які пов'язані з військовими, які взяли владу в країні.

    Нагадаємо, за квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем.

    Напередодні СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма.

    Теги: Росія США Facebook соціальні мережі Instagram
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    Facebook видалив зі своїх соцмереж понад 300 російських акаунтів