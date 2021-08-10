Вже не Facebook. Названо найпопулярніший у світі додаток для спілкування

Раніше Facebook довгий час тримав лідерство, однак китайський додаток впевнено обійшов соцмережу за кількістю завантажень

Соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим додатком для спілкування у світі. Про це свідчать дані звіту Nikkei Asia.

Як зазначається, раніше Facebook довгий час тримав лідерство, однак китайський додаток впевнено обійшов соцмережу Марка Цукерберга за кількістю завантажень.

Зростання числа користувачів TikTok обумовлене поєднанням факторів, в тому числі глобальною пандемією коронавірусу, яка призвела до переходу на дистанційну роботу та навчання. В умовах самоізоляції додаток знайшов багато нових користувачів серед різних категорій населення та вікових груп, навіть літніх людей.

«В той час, як більшість платформ соціальних мереж продовжують боротися з проблемами конфіденційності та шифрування, TikTok, здається, розквітає навіть без цих елементів управління», –зазначає видання.

Варто додати, що друге місце рейтингу посідає Facebook, третє – WhatsApp, слідом йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і Twitter.

До слова, Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах.

Нагадаємо, влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент.

Також український офіс Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців за запитами у 2021 році.