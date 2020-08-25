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    Події в Україні

    Пів сотні хасидів кілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну

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    50 паломників хасидів декілька годин тримають у &laquo;Борисполі&raquo; і не впускають в Україну - Пів сотні хасидів кілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну
    50 паломників хасидів декілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну
    Фото: Главком

    Паломники зазначають, що прилетіли до родичів в Умань на святкування іудейського нового року Рош-ха-Шана

    50 паломників хасидів, які сьогодні прилетіли з Ізраїлю, декілька годин тримають в аеропорту «Борисполя».

    Про це повідомляє «Главком».

    Так, літак з паломниками хасидами прилетів з Тель-Авіва о 17:45. Але під час проходження паспортного контролю, 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

    Паломники зазначають, що прилетіли до родичів в Умань на святкування іудейського нового року Рош-Га-Шана. Саме через це, вони вважають, що їх не впускають в Україну.

    Юрист фонду імені Рабі Нахмана Ірина Рибницька у коментарі «Главкому» зазначила, що ніякої заборони на в'їзд до України громадянам Ізраїлю немає.

    «Ми щойно телефонували в МЗС України і пресслужбу ДПСУ. Ніякої заборони немає. І ніхто не знає, чому не пропускають громадян Ізраїлю в Україну», - заявила Рибницька.

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    Пів сотні хасидів кілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну
    Пів сотні хасидів кілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну
    Пів сотні хасидів кілька годин тримають у «Борисполі» і не впускають в Україну

    Нагадаємо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

    Раніше стало відомо, що влада Ізраїлю може заборонити польоти в Україну. Наразі кожен третій хворий на коронавірус в Ізраїлі - представник ортодоксального сектора. Зокрема, головний координатор боротьби з коронавірусом у країні рекомендував уряду максимально обмежити виїзд паломників до Умані в Україну на могилу рабі Нахмана - в зв'язку з високою небезпекою спалаху масового зараження та розповсюдження хвороби.

    Між іншим, Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані.

    Також наагадаємо, що раніше Кабінет міністрів взагалі заявляв, що заборонить цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

    Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

    Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

     Читайте також: Мер Умані проти хасидів: Держава повинна взяти сміливість і повідомити Ізраїль: їхати не треба!
    МЗС Аеропорт Бориспіль Ізраїль діти свята Умань
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